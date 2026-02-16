Áhugaverður landsliðshópur fyrir leiki gegn Spáni og Englandi – Tveir nýliðar

Þorsteinn H. Halldórsson, landsliðsþjálfari A kvenna, hefur valið hóp sem mætir Spáni og Englandi í mars.
Um er að ræða fyrstu tvo leiki Íslands í undankeppni HM 2027. Ísland mætir Spáni þriðjudaginn 3. mars á Estadio Municipal Castalia í Castellon. Ísland mætir svo Englandi laugardaginn 7. mars á City Ground í Nottingham. Báðir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV.
Tveir nýliðar eru í hópnum, þær Elín Helena Karlsdóttir og Birta Georgsdóttir.
Hópurinn
Telma Ívarsdóttir – Glasgow Rangers
Fanney Inga Birkisdóttir – BK Häcken
Cecilía Rán Rúnarsdóttir – Inter Milan
Hafrún Rakel Halldórsdóttir – Bröndby IF
Ingibjörg Sigurðardóttir – SC Freiburg
Glódís Perla Viggósdóttir – Bayern Munich
Guðrún Arnardóttir – Hammarby Fotboll
Elín Helena Karlsdóttir – Breiðablik
Sædís Rún Heiðarsdóttir – Valerenga
María Catharina Ólafsd. Gros – Djurgårdens IF Fotboll
Alexandra Jóhannsdóttir – Kristianstads DFF
Katla Tryggvadóttir – ACF Fiorentina
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir – Inter Milan
Ída Marín Hermannsdóttir – FH
Hildur Antonsdóttir – Madrid CFF
Berglind Rós Ágústsdóttir – Valur
Sandra María Jessen – 1. FC. Köln
Birta Georgsdóttir – Genoa CFC
Sveindís Jane Jónsdóttir – Angel City FC
Hlín Eiríksdóttir – ACF Fiorentina
Diljá Ýr Zomers – SK Brann
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir – RB Leipzig
Thelma Karen Pálmadóttir – BK Häcken