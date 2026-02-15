Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum

Harry Maguire leikmaður Manchester United og enska landsliðsins er staddur hér á landi og dvaldi á The Retreat Hotel hjá Bláa lóninu í gær.
The Retreat Hotel er eitt dýrasta hótel landsins en það er lítið mál fyrir Maguire að rífa upp kortið enda þénar hann 35 milljónir á viku hjá United.
Egill Einarsson, betur þekktur sem Gillz var staddur á hótelinu á sama tíma og Maguire og fékk mynd af sér með honum.
Maguire hefur fengið helgarfrí en United er úr leik í enska bikarnum og því engin dagskrá hjá félaginu um helgina.
Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstjórnandinn, Gurrý Jónsdóttir, er unnusta Gillz og var með í för. Hún virtist ekkert sérstaklega sátt með sinn mann að áreita Maguire í fríi sínu.
„Egill endar á lausu eftir að hafa ónáðað Harry,“ skrifar Gurrý í færslu á Instagram þar sem hún sést taka mynd af Agli og Maguire saman.