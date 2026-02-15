Daníel segir flesta en ekki alla hafa sýnt ákvörðuninni skilning – „Heyrði sögur þar sem það voru ekki valin fallegustu orðin þegar það var talað um mig“

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var Gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.
Daníel er uppalinn í KA en rifti hann samningi sínum eftir þarsíðustu leiktíð og gekk síðar í raðir Víkings.
Daníel mætir einmitt KA í Lengjubikarnum á morgun og var í gamni spurður að því hvort hann teldi að móttökurnar yrðu óblíðar.
„Ég held ekki. Ég held að sá pakki hafi verið tekinn út í fyrra. Ég fékk kannski ekki óblíðar móttökur, það voru einhverjir söngvar úr stúkunni en bara gaman að því,“ sagði Daníel léttur.
En var honum almennt sýndur skilningur frá fólkinu í KA þegar hann fór fyrir rúmu ári?
„Já og Nei. Það drullaði enginn yfir mig í samtölum við mig. Ég held að þessir helstu hafi haft skilning fyrir þessu. Það er ekkert launungarmál að Víkingur er skrefi fyrir ofan og ég held að menn skilji það.
En ég á marga vini og kunningja á Akureyri og ég heyrði sögur þar sem það voru ekki valin fallegustu orðin þegar það var talað um mig,“ sagði Daníel.
