Ronaldo hættur í fýlu og spilar í dag

Mótmælaaðgerðum Cristiano Ronaldo hjá Al-Nassr virðist vera lokið en portúgalska stórstjarnan hefur verið valin í leikmannahóp liðsins fyrir leik gegn Al-Fateh í dag.
Ronaldo, sem er 41 árs, sást með liðsfélögum sínum fyrir brottför liðsins og bendir það til þess að hann sé klár í að snúa aftur til keppni. Hann hafði misst af þremur leikjum þar sem hann var sagður ósáttur við félagaskiptamál hjá Al-Nassr.
Samkvæmt fréttum var Ronaldo óánægður með að félagið eyddi minna í nýja leikmenn en helstu keppinautar. Óánægja hans jókst þegar Al-Hilal fékk leyfi til að semja við fyrrum liðsfélaga hans hjá Real Madrid, Karim Benzema.
Sérstaka athygli vekur að Al-Nassr, Al-Hilal og Al-Ahli eru öll að stærstum hluta í eigu fjárfestingasjóðsins PIF í Sádi-Arabíu. Talið er að Ronaldo hafi verið ósáttur við að Al-Hilal hafi eytt um 180 milljónum punda meira í leikmannakaup en Al-Nassr frá því hann kom til félagsins tímabilið 2022-23.
Nú virðist þó sem Ronaldo sé tilbúinn að einbeita sér aftur að boltanum og hjálpa Al-Nassr í baráttunni fram undan.