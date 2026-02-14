fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ratcliffe hringdi í Glazer fjölskylduna og baðst afsökunar

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Kom honum á óvart í fari Sölva

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 14. febrúar 2026 19:30

Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var Gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.

Sölvi Geir Ottesen þreytti frumraun sína sem aðalþjálfari í fyrra og fór það svo að hann gerði Víking að Íslandsmeistara.

„Hann er svo rólegur og yfirvegaður, hægt að tala við hann um allt,“ sagði Daníel um Sölva og sagði þann hluta eiginleika hans hafa komið á óvart að einhverju leyti.

„Það kom mér kannski mest á óvart hvað hann er góður maður á mann. En svo er hann auðvitað líka góður í hinu, hann er mjög þægilegur að eiga við.“

Þátturinn er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Kom honum á óvart í fari Sölva
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Ratcliffe hringdi í Glazer fjölskylduna og baðst afsökunar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
United sendir njósnara til Ítalíu í dag
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Gæti verið að fá samning nokkrum mánuðum eftir alvarlegt bílslys
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Svona gæti liðið hjá Tottenham litið út hjá Tudor – Mjög hrifin af þriggja manna vörn
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Fékk góðar fréttir af vini sínum – „Hefði óskað honum góðs gengis ef hann hefði farið“

Mest lesið

Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Segir að framherji Chelsea hafi gert stór mistök
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Var spurður út í orð Gylfa – „Ég get sagt það sama“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segir að framherji Chelsea hafi gert stór mistök
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Var spurður út í orð Gylfa – „Ég get sagt það sama“

Var spurður út í orð Gylfa – „Ég get sagt það sama“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Ronaldo hættur í fýlu og spilar í dag
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Langskotið og dauðafærið – Svimandi hár stuðull á bikarhelgi

Langskotið og dauðafærið – Svimandi hár stuðull á bikarhelgi
433Sport
Í gær

Dagskrá Strákanna okkar í haust: Spila á Laugardalsvelli tvo laugardaga í röð í nýjum lengri landsleikjaglugga

Dagskrá Strákanna okkar í haust: Spila á Laugardalsvelli tvo laugardaga í röð í nýjum lengri landsleikjaglugga
433Sport
Í gær
160 milljóna launahækkun á borðinu vegna áhuga Manchester United
433Sport
Í gær

Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við

Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
433Sport
Í gær
Rasistar sögðu Balotelli ítrekað að fá sér banana
433Sport
Í gær
Newcastle sagt setja framherja í forgang og vilja losna við sinn dýrasta mann
433Sport
Í gær

Fær nýjan samning og launahækkun eftir frábært gengi

Fær nýjan samning og launahækkun eftir frábært gengi
433Sport
Í gær

Vinsæla sjónvarpskonan baunar á umdeildan mann

Vinsæla sjónvarpskonan baunar á umdeildan mann
433Sport
Í gær
Gætu bjargað honum úr erfiðri stöðu
433Sport
Í gær
Sá fjórði sem stýrir liðinu á leiktíðinni
433Sport
Í gær

Pulisic aftur á leið til London?

Pulisic aftur á leið til London?
433Sport
Í gær
PSG ætlar sér miðjumanninn sem United og fleiri lið hafa verið að eltast við
433Sport
Í gær
Auknar líkur á að Maguire verði áfram á Old Trafford
433Sport
Í gær
Rodri kærður – Sekt eða bann bíður hans
433Sport
Í gær

Fyrrum leikmaður United inn í teymið – Á að hjálpa Andra Lucasi og félögum að bjarga sér frá falli

Fyrrum leikmaður United inn í teymið – Á að hjálpa Andra Lucasi og félögum að bjarga sér frá falli
433Sport
Í gær

Tottenham búið að finna stjóra – Igor Tudor stýrir liðinu út tímabilið

Tottenham búið að finna stjóra – Igor Tudor stýrir liðinu út tímabilið
433Sport
Í gær
Carrick bestur í janúar á sínum fyrsta mánuði í starfi
433Sport
Í gær

Arteta tjáir sig um vaxandi áhyggjur stuðningsmanna af Eze

Arteta tjáir sig um vaxandi áhyggjur stuðningsmanna af Eze
433Sport
Í gær
Simeone vakti athygli fyrir að hjóla aðeins í Yamal í gærkvöldi
433Sport
Í gær
Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan
433Sport
Í gær

Haukar staðfesta komu Damir Muminovic

Haukar staðfesta komu Damir Muminovic
433Sport
Í gær

Mikil óánægja með uppfærsluna í Laugardalnum – „Eitthvað mesta skemmdarverk sem ég hef orðið vitni af“

Mikil óánægja með uppfærsluna í Laugardalnum – „Eitthvað mesta skemmdarverk sem ég hef orðið vitni af“
433Sport
Í gær
Arne Slot staðfestir að meiðslin séu alvarleg
433Sport
Í gær
Gekk úr viðtali þegar hann var spurður um Tottenham starfið