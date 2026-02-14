Kom honum á óvart í fari Sölva

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var Gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.
Sölvi Geir Ottesen þreytti frumraun sína sem aðalþjálfari í fyrra og fór það svo að hann gerði Víking að Íslandsmeistara.
„Hann er svo rólegur og yfirvegaður, hægt að tala við hann um allt,“ sagði Daníel um Sölva og sagði þann hluta eiginleika hans hafa komið á óvart að einhverju leyti.
„Það kom mér kannski mest á óvart hvað hann er góður maður á mann. En svo er hann auðvitað líka góður í hinu, hann er mjög þægilegur að eiga við.“
