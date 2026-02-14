Fékk góðar fréttir af vini sínum – „Hefði óskað honum góðs gengis ef hann hefði farið“

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var Gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.
Valdimar Þór Ingimundarson, einn allra besti leikmaður Víkings, var sterklega orðaður við brottför á dögunum til Kalmar í Svíþjóð. Hann valdi þó að vera áfram í Fossvoginum.
„Það var geggjað að heyra það. Við erum góðir vinir og ég hefði óskað honum góðs gengis ef hann hefði farið, en hann er bara svo mikilvægur fyrir okkur,“ sagði Daníel.
„Hann gefur okkur aðeins öðruvísi hluti. Það eru fáir með þetta drive og þennan sprengikraft sem hann hefur.“
