Rasistar sögðu Balotelli ítrekað að fá sér banana

Mario Balotelli segist hafa orðið fyrir ítrekuðu kynþáttaníði í leik í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Ítalski framherjinn, sem er 35 ára, leikur nú með Al-Ittifaq og greindi hann frá því á Instagram að hann hafi orðið fyrir aðkasti vegna húðlitar síns í 2-0 tapi gegn Dubai City á miðvikudag.
„Þau sögðu mér ítrekað að fara að borða banana. Það er enginn staður fyrir kynþáttafordóma í fótbolta eða samfélaginu,“ skrifaði Balotelli.
Hann sagðist hafa verið sleginn yfir atvikinu og krafðist þess að gripið yrði til aðgerða.
„Svona hegðun má ekki hunsa. Ég tala ekki bara fyrir sjálfan mig heldur alla þá leikmenn sem hafa orðið fyrir þessu. Nú er nóg komið.“
Balotelli á að baki feril hjá stórliðum á borð við Manchester City og Liverpool, en hefur á síðustu árum leikið víða um Evrópu áður en hann flutti til Sameinuðu arabísku furstadæmana.