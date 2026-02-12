Þrír spænskir risar vilja skaphundinn frá Tottenham

Real Madrid er sagt vera á höttunum eftir nýjum miðverði og nafn Cristian Romero, fyrirliða Tottenham, hefur komið upp sem mögulegt skotmark. Þetta er samkvæmt spænska miðlinum Mundo Deportivo.
Romero, sem er 27 ára og fastamaður í argentínska landsliðinu, hefur verið einn besti varnarmaður Tottenham undanfarin ár. Hann er þekktur fyrir harða en varnartilburði, góða staðsetningu og leiðtogahæfileika, sem hefur meðal annars skilað honum fyrirliðabandinu hjá Lundúnaliðinu.
Real Madrid er talið vilja styrkja miðvarnarstöðuna til lengri tíma og lítur á Romero sem leikmann sem geti strax bætt gæði hópsins. Romero er hins vegar þekktur skaphundur og fær reglulega rauð spjöld.
Samkeppnin um undirskrift hans gæti þó orðið hörð, því bæði Barcelona og Atletico Madrid hafa einnig verið orðuð við argentínska varnarmanninn.
Ekki er ljóst hvort Tottenham sé reiðubúið að selja sinn fyrirliða, en áhugi stórliða á Spáni gæti sett pressu á félagið þegar nær dregur sumarglugganum. Romero er á besta aldri og eftirsóttur á markaðnum.