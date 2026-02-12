Reynsluboltinn skrifaði söguna

James Milner, miðjumaður Brighton, hefur jafnað metið yfir flesta leiki í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Milner kom inn af bekknum í leik Brighton gegn Aston Villa í gær og lék þar með sinn 653. leik í deildinni. Hann jafnar þar met fyrrum liðsfélaga síns, Gareth Barry.
Ferill Milner spannar yfir tvo áratugi og á þeim tíma hefur hann unnið fjölda titla, þar á meðal þrjá Englandsmeistaratitla, tvo bikartitla og Meistaradeildina.
Hinn 40 ára gamli leikmaður gæti orðið eini methafinn þegar Brighton heimsækir Brentford 21. febrúar, fari hann inn á í þeim leik.
Milner hóf feril sinn hjá Leeds og hefur einnig leikið fyrir Newcastle, Aston Villa, Manchester City og Liverpool áður en hann gekk til liðs við Brighton.