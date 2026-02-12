fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 19:00

Roberto De Zerbi er orðaður við störf í ensku úrvalsdeildinni eftir að hann yfirgaf Marseille í vikunni.

De Zerbi og Marseille komust að samkomulagi um starfslok eftir 5-0 tap gegn Paris Saint-Germain. Í tilkynningu félagsins kom fram að ákvörðunin hefði verið erfið af hálfu beggja en tekin með hagsmuni félagsins að leiðarljósi.

Samkvæmt blaðamanninum Ben Jacobs hefur Ítalinn áhuga á að snúa aftur í ensku úrvalsdeildina. Hann er sagður koma til greina í starfið hjá Tottenham, eftir að Thomas Frank var rekinn, og jafnframt til skoðunar hjá Manchester United og Manchester City ef stöðurnar þar losna í sumar.

De Zerbi stýrði áður Brighton frá 2022 til 2024 og kom félaginu í Evrópukeppni, sem er besti árangur þess í sögunni.

Orðaður við þrjú ensk stórlið
