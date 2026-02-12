Öll vötn renna til þess að Maguire framlengi á Old Trafford

Harry Maguire virðist sífellt líklegri til að skrifa undir nýjan samning við Manchester United og framlengja þannig dvöl sína á Old Trafford umfram þetta sumar, samkvæmt frétt Daily Mail.
Maguire, sem er 32 ára gamall miðvörður, hefur átt upp og ofan feril hjá United frá því hann kom til félagsins frá Leicester City árið 2019 fyrir metfé á sínum tíma.
Þrátt fyrir gagnrýni á köflum hefur hann haldið áfram að vera mikilvægur hluti af hópnum og sýnt styrk sinn þegar hann fær tækifæri.
Nú bendir margt til þess að félagið vilji halda í reynslu hans og leiðtogahæfileika, sérstaklega á tímum þar sem breytingar standa yfir hjá liðinu. Samningur hans rennur út eftir tímabilið en viðræður um framlengingu eru sagðar í jákvæðum farvegi.
Ef Maguire skrifar undir nýjan samning myndi það tryggja United ákveðinn stöðugleika í varnarlínunni. Sjálfur hefur leikmaðurinn áður lýst yfir vilja til að berjast fyrir sæti sínu og leggja sitt af mörkum fyrir félagið.