Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í

Sir Jim Ratcliffe, meðeigandi Manchester United og stofnandi INEOS, hefur vakið mikla athygli í Bretlandi eftir ummæli sín um innflytjendamál og stöðu bresks efnahags.
Ratcliffe er mikill Íslandsvinur og eyðir talsverðum tíma hér á landi, hann á stórt landsvæði á Austurlandi.
Ratcliffe, sem er einn ríkasti maður Bretlands og á hlut í Manchester United, sagði að Bretland stæði frammi fyrir miklum samfélags- og efnahagslegum áskorunum vegna mikillar fjölgunar innflytjenda og álags á velferðarkerfið. Hann lét þessi ummæli falla á hliðarlínum evrópsks iðnleiðtogafundar í Antwerpen.
„Þú getur ekki verið með hagkerfi þar sem níu milljónir manna eru á bótum og á sama tíma mikill fjöldi innflytjenda að koma inn í landið. Þetta kostar of mikla peninga,“ sagði Ratcliffe.
Hann bætti við að Bretland hefði „í raun verið numið af innflytjendum“, og vísaði til fólksfjölgunar í landinu.
Ratcliffe sagðist einnig efins um að núverandi forsætisráðherra, Keir Starmer, væri rétti aðilinn til að snúa þróuninni við. Hann lýsti Starmer sem góðum manni, en sagði verkefnið afar erfitt og að efnahagur landsins væri ekki í góðu ástandi.
Hann greindi jafnframt frá því að hafa nýlega fundað með Nigel Farage, leiðtoga Reform-flokksins, og sagði hann greindan mann með góðan ásetning. Að mati Ratcliffe þyrfti leiðtoga sem væri tilbúinn að taka óvinsælar ákvarðanir til skemmri tíma til að leysa stór mál til lengri tíma.
Ratcliffe líkti stöðunni við breytingar sem hann hefur staðið fyrir hjá Manchester United. Hann sagði að erfiðar ákvarðanir hjá félaginu hefðu gert sig óvinsælan um tíma, en að þær hefðu verið nauðsynlegar. Að hans mati væri nú farið að sjást merki um að þær breytingar væru að skila árangri. Rak hann mikið af starfsfólki úr starfi og hefur verið að skera niður kostnað hjá einu stærsta íþróttafélagi í heimi.
Hann telur svipaða nálgun nauðsynlega í landsmálum, sérstaklega varðandi innflytjendamál og bótakerfið. Ummæli hans hafa vakið talsverða umræðu í Bretlandi, enda snerta þau viðkvæm og pólitísk málefni.