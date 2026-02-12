Enska sambandið skoðar að sekta Ratcliffe sem biðst afsökunar ef einhver móðgaðist

Meðeigandi Manchester United, Jim Ratcliffe, gæti átt yfir höfði sér viðurlög frá enska knattspyrnusambandinu (FA) vegna ummæla sinna um innflytjendamál.
Ratcliffe hefur vakið mikla athygli og gagnrýni fyrir ummæli sem hann lét falla nýverið í viðtali, þar sem hann ræddi stöðu bresks efnahags og innflytjendamál. Ummælin hafa valdið reiði víða og hefur forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, kallað eftir því að Ratcliffe biðjist afsökunar.
Ratcliffe hefur síðan sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann segist biðjast afsökunar ef orð hans hafi móðgað fólk. Þrátt fyrir það eru enskir fjölmiðlar með það eftir heimildum að FA sé að fara yfir málið til að meta hvort ummælin geti talist skaða orðspor knattspyrnunnar.
Komi sambandið að þeirri niðurstöðu gæti verið opnuð formleg rannsókn sem gæti leitt til ákæru eða sektar. Þó möguleg fjársekt myndi vart bíta á einn auðugasta mann Bretlands, væri slíkt mál óþægilegt fyrir Ratcliffe, sem er stofnandi efnafyrirtækisins INEOS og hluthafi í Manchester United.
Í viðtali við Sky News sagði Ratcliffe meðal annars. „Þú getur ekki verið með hagkerfi þar sem níu milljónir manna eru á bótum og mikill fjöldi innflytjenda kemur inn í landið.“
Málið hefur skapað töluverða umræðu í Bretlandi og óvíst er hvort FA muni grípa til frekari aðgerða.