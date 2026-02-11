Þessir eru líklegastir til að taka við af Frank

Roberto De Zerbi þykir langlíklegastur til að taka við sem næsti stjóri Tottenham samkvæmt veðbönkum.
Thomas Frank var rekinn í morgun eftir afleitt gengi. Daninn tók við í sumar en liðið er í 16. sæti og harðri fallbaráttu.
De Zerbi yfirgaf Marseille seint í gærkvöldi og er því á lausu. Fyrrum stjóri Tottenham, Mauricio Pochettino, kemur þar á eftir að lista veðbanka, en hann er núverandi landsliðsþjálfari Bandaríkjanna.
Marco Silva, Xavi og Andoni Iraola koma í þéttum pakka þar á eftir, en hér að neðan er listi veðbanka, eftir því sem fram kemur í enskum miðlum:
Roberto De Zerbi 8/11
Mauricio Pochettino 4/1
Marco Silva 5/1
Xavi Hernandez 5/1
Andoni Iraola 6/1
Ruben Amorim 15/2
Robbie Keane 9/1
Oliver Glasner 14/1
Kieran McKenna 14/1
Michael Carrick 22/1
Enzo Maresca 33/1
Xabi Alonso 33/1