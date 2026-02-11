fbpx
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026

Subbulegt brot hjá Phil Foden í kvöld – Hvernig fékk hann ekki rautt spjald?

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 21:43

Manchester City er farið að anda ofan í hálfsmálið á Arsenal eftir góðan sigur á Fulham á heimavelli.

Antoine Semenyo kom City í 1-0 áður en Nico O’Reilly bætti við marki. Erling Haaland kom svo City í 3-0 í fyrri hálfleik og þannig endaði leikurinn. City slakaði á í þeim síðari og var Erling Haaland meðal annars kippt af velli í hálfleik.

City er nú aðeins þremur stigum á eftir Arsenal en hafa leikið leik meira.

Margir furða á sig því hvernig Phil Foden fékk að klára leikinn en brot hans í síðari hálfleik var subbulegt.

Mynd af brotinu er hér að ofan og myndband af neðan.

