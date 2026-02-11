Amorim orðaður við mjög áhugavert starf

Fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, Ruben Amorim, er sagður líklegur til að taka við sem stjóri portúgalska stórliðsins Benfica fyrir næstu leiktíð.
Amorim var rekinn frá United í janúar eftir 14 mánaða dvöl á Old Trafford, þar sem árangurinn stóð ekki undir væntingum þrátt fyrir að miklar vonir hafi verið bundnar við hann eftir tíð hans með Sporting í heimalandinu.
Amorim stýrði United í 63 leikjum og vann 25 þeirra, gerði 15 jafntefli og tapaði 23 sinnum. Michael Carrick tók við liðinu í kjölfarið og hefur leitt það til fjögurra sigra í röð.
Samkvæmt ESPN er gert ráð fyrir að núverandi stjóri Benfica, goðsögnin Jose Mourinho, láti af störfum næsta sumar og taki við portúgalska landsliðinu eftir HM 2026. Í kjölfarið er Amorim sagður helsti kandídatinn til að taka við hjá Benfica, en hann ku njóta mikils stuðnings á meðal stjórnarinnar þar.
Amorim hefur áður stýrt bæði Sporting og Braga við afar góðan orðstýr, á tvo meistaratitla til að mynda. Hann hefur þó einnig viðurkennt að hafa alist upp sem stuðningsmaður Benfica, þrátt fyrir að hafa síðar stýrt erkifjendunum í Lissabon.