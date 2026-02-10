Annar landsliðsmaður dregur sig úr hópnum

Aron Elís Þrándarson, leikmaður Víkings, hefur dregið sig úr landsliðshóp Íslands sem mætir Mexíkó í vináttuleik í lok mánaðar vegna meiðsla.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistaranna, staðfestir þetta í samtali við Fótbolta.net. Aron er að snúa til baka eftir krossbandaslit en fékk bakslag og meiddist í kálfa.
Aron Sigurðarson hjá KR hafði áður dregið sig úr hópnum vegna meiðsla. Hallgrímur Mar Steingrímsson, leikmaður KA, kemur inn í hans stað.
Ísland og Mexíkó eigast við ytra. Leikurinn hefst klukkan 0-2 aðfaranótt fimmtudagsins 26. febrúar.