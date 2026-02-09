Kostulegt atvik frá Anfield sem flestir misstu af – Fær hann sekt?

Óvenjulegt atvik átti sér stað í leik Liverpool og Manchester City á Anfield þegar stuðningsmaður City hljóp inn á völlinn og faðmaði Erling Haaland.
Atvikið gerðist eftir að City taldi sig hafa skorað þriðja mark sitt í leiknum. Stuðningsmaðurinn komst inn á völlinn í fagnaðarlátum og náði að faðma Haaland áður en öryggisverðir gripu inn í og drógu hann af velli.
A Man City fan hugged Erling Haaland on the pitch after City scored their third goal before being dragged off by stewards…
The goal was then disallowed. 😭😭😭
Worth the ban?pic.twitter.com/HsoM2upsD2
— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) February 8, 2026
Markið sem kveikti fögnuðinn reyndist þó ekki standa, þar sem það var dæmt af eftir skoðun. Það setti sérstakan svip á atvikið, þar sem fögnuðurinn var því fyrir mark sem taldi ekki.
Leikurinn sjálfur endaði með 2-1 útisigri Manchester City á Anfield, sem er mikilvæg úrslit í toppbaráttu deildarinnar. City tókst þannig að taka öll stigin gegn erfiðum andstæðingi á útivelli.
Ekki hefur verið greint frá því hvort stuðningsmaðurinn eigi yfir höfði sér refsingu, en slík innhlaup eru almennt bönnuð og geta varðað leikbanni frá leikvöngum og sektum. Atvikið vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir leik.