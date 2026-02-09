Haaland uppljóstrar því hvað hann sagði við Szoboszlai fyrir vítaspyrnuna

Erling Haaland segir að hann hafi ekki viljað ræða við Dominik Szoboszlai, fyrrum liðsfélaga sinn, rétt áður en hann tók afdrifaríka vítaspyrnu gegn Liverpool.
Norski framherjinn tryggði Manchester City mikilvægan sigur þegar hann skoraði úr vítaspyrnu í uppbótartíma og fullkomnaði þar með magnaða endurkomu liðsins. Liverpool hafði komist yfir með stórglæsilegu aukaspyrnumarki frá Szoboszlai, en City hélt lífi í titilvonum sínum með sterkum lokakafla.
Rétt áður en Haaland steig á punktinn reyndi Szoboszlai að trufla hann. Þeir þekkjast vel eftir að hafa leikið saman hjá RB Salzburg í Austurríki áður en Haaland fór til Borussia Dortmund.
Haaland sagði eftir leikinn að hann hafi ekki haft áhuga á samræðum á þessum tímapunkti. „Hann byrjaði að tala við mig. Einnig Alexis Mac Allister, en ég man ekki hvað þeir sögðu, ég var bara að einbeita mér,“ sagði Haaland.
Hann bætti við. „Ég sagði við hann: ‘Þetta er í fyrsta skipti sem ég vil ekki tala við þig, svo farðu í burtu.’“
Haaland viðurkenndi að hafa fundið fyrir stressi. „Að lokum var ég stressaður en ég er bara ánægður að hafa skorað,“ sagði hann.
Markið reyndist afar dýrmætt fyrir City í harðri titilbaráttu tímabilsins.