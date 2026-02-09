Fullyrðir að United sé farið í ferli að ráða stjóra til framtíðar – Carrick á séns

Gary Neville segir að Manchester United hafi þegar hafið ferlið við að ráða næsta knattspyrnustjóra félagsins og að Michael Carrick geti farið í ráðningarferli vilji hann starfið til frambúðar.
Carrick tók við sem bráðabirgðastjóri til loka tímabilsins eftir að Ruben Amorim var rekinn í síðasta mánuði. Hann hefur byrjað afar vel og unnið alla fjóra leiki sína, gegn Manchester City, Arsenal, Fulham og Tottenham. Góð byrjun hefur komið United upp í fjórða sæti deildarinnar og Bruno Fernandes, fyrirliði liðsins, hefur hrósað Carrick mikið.
Neville ræddi stöðuna í hlaðvarpi sínu og sagðist hafa leitað svara hjá félaginu. „Ég spurði félagið hver opinbera staðan væri og mér fannst svarið gott. Þeir sögðu: ‘við erum í raun byrjaðir á ferlinu við að leita að næsta stjóra’,“ sagði Neville.
Hann bætti við að félagið ætli sér ekki að láta úrslit næstu mánaða þrýsta á ákvörðun. „Þeir ætla ekki að láta ýta sér út í ráðningu, óháð sigrum, jafnteflum eða töpum,“ sagði hann.
Um Carrick sagði Neville. „Ef Michael gerir sig tiltækan og segir ‘ég vil setja nafn mitt í hattinn’, þá fer hann einfaldlega í ferli, eins og í hverju öðru starfi.“ Þetta bendir til að Carrick eigi möguleika, en þurfi að fara sömu leið og aðrir.