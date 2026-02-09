Borga þeim sem veðjuðu á Arsenal og bauna á erkifjendur þeirra

Veðmálafyrirtækið Paddy Power hefur vakið mikla athygli með því að greiða þeim út sem veðjuðu á að Arsenal yrði Englandsmeistari.
Enn er nóg af stigum í pottinum en ákvörðunin var tekin eftir að Arsenal sigraði Sunderland og jók forskot sitt á toppi deildarinnar í níu stig á Manchester City, sem vann þó í gær og minnkaði það aftur í sex.
„Það þyrfti klúður á Tottenham-stigi til að Arsenal klikki á þessu,“ sagði afar léttur talsmaður Paddy Power um málið.
Enskir miðlar vekja athygli á því að hjá flestum var Arsenal aðeins þriðja líklegasta liðið til að vinna ensku úrvalsdeildina á þessari leiktíð.