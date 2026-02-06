fbpx
Enski boltinn

Svona er munurinn frá síðustu leiktíð – Liverpool með átján stigum minna en United tólf stigum meira

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Van Dijk kallar eftir því að þessir sérfræðingar axli ábyrgð og verndi unga leikmenn

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. febrúar 2026 17:00

Getty Images

Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, telur að fyrrverandi atvinnumenn í knattspyrnu þurfi að hugsa betur um afleiðingar gagnrýni sinnar á yngri leikmenn í nútímafótbolta. Hollenski varnarmaðurinn, sem er 34 ára, hefur rætt málið opinskátt á tímabilinu þar sem Liverpool hefur gengið í gegnum erfiðleika á öðru tímabili undir stjórn Arne Slot.

Van Dijk hefur sjálfur lent í orðaskaki við fyrrum leikmenn sem starfa nú sem sérfræðingar. Þar á meðal átti hann í deilu við Wayne Rooney og kallaði gagnrýni hans „lata“. Nú ræddi hann málið á ný í viðtali við Gary Neville á Sky Sports í aðdraganda stórleiks Liverpool gegn Manchester City.

Hann sagði að hann sjálfur gæti tekist á við gagnrýni, en hefði áhyggjur af næstu kynslóð leikmanna. Að hans mati beri fyrrverandi leikmenn ákveðna ábyrgð gagnvart ungu kynslóðinni. Gagnrýni sé eðlilegur hluti af boltanum, en stundum fari hún yfir í smellubeitur þar sem markmiðið sé að vekja athygli frekar en að veita málefnalega gagnrýni.

Van Dijk benti á að margir ungir leikmenn væru stöðugt á samfélagsmiðlum og þar gæti hörð gagnrýni haft andleg áhrif. Hann sagðist oft ráðleggja yngri leikmönnum að halda sig frá samfélagsmiðlum, en viðurkenndi að það væri erfitt þegar menn verða fyrir netníði eftir slæma leiki.

Að mati fyrirliðans hefur fjölmiðlaumfjöllun harðnað með árunum og því sé mikilvægt að fyrrverandi leikmenn sem starfa í fjölmiðlum styðji frekar við unga leikmenn. Hann telur að þeir, sem sjálfir hafa upplifað pressuna á hæsta stigi, ættu að vernda leikmenn að einhverju leyti og sýna meiri ábyrgð í umfjöllun sinni.

