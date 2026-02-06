Svona er munurinn frá síðustu leiktíð – Liverpool með átján stigum minna en United tólf stigum meira

Tveir þriðju hlutar tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni eru að baki og mikið er enn undir víðs vegar í töflunni. Arsenal lítur út fyrir að vera í sterkri stöðu í toppbaráttunni, með Manchester City og Aston Villa á hælunum.
Neðar í töflunni berjast lið á borð við West Ham United og Wolverhampton Wanderers fyrir sæti sínu í deildinni.
Samkvæmt tölfræði sem blaðamaður Sky Sports, Dougie Critchley, birti hefur staða margra liða breyst verulega frá sama tímapunkti í fyrra. Mest vekur athygli fall Liverpool. Fyrir ári síðan var liðið á toppnum og sjö stigum á undan Arsenal, en er nú 18 stigum verr statt. Lið Arne Slot hefur átt erfitt uppdráttar þrátt fyrir stór innkaup.
En versta afturförin er hjá Nottingham Forest. Fyrir ári var félagið í þriðja sæti með 47 stig en er nú í 17. sæti, sex stigum frá fallsæti. Félagið hefur skipt um stjóra oftar en einu sinni, þar sem Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou og nú Sean Dyche hafa stýrt liðinu.
Tímabilið sýnir vel hversu hratt hlutir geta breyst í úrvalsdeildinni og að árangur eins árs tryggir ekkert það næsta. Baráttan er því enn galopin bæði í toppi og botni.
Manchester United er með tólf stigum meira en á sama tíma í fyrra og Manchester City sex stigum meira, Arsenal er með þremur stigum meira en á sama tíma í fyrra.