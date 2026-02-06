Sagður dauðþreyttur á ástandinu hjá Newcastle

Sandro Tonali er sagður vera orðinn sífellt óánægðari hjá Newcastle United og samkvæmt fréttum á Englandi lét hann í ljós gremju sína eftir tap liðsins gegn Manchester City í deildabikarnum.
Samkvæmt The Sun heyrðist ítalski miðjumaðurinn ræða stöðuna við starfsmann félagsins þar sem hann átti að hafa verið ósáttur við gang mála. Fréttirnar hafa ýtt undir vangaveltur um framtíð hans á St James’ Park.
Nokkur stórlið hafa verið orðuð við Tonali að undanförnu, þar á meðal Arsenal, Manchester City og Chelsea. Þrátt fyrir það hefur Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle, reynt að slá á sögusagnirnar.
Hann sagði fyrr í vikunni að félagið hefði engan áhuga á að selja einn af lykilmönnum sínum og undirstrikaði mikilvægi Tonali fyrir liðið. Howe telur miðjumanninn vera stóran hluta af framtíðaráformum félagsins.
Tonali kom til Newcastle með miklar væntingar og hefur verið talinn lykilmaður til lengri tíma, en óljóst er hvort þessar fréttir hafi áhrif á stöðu hans þegar líður á tímabilið.