Rosalegar launakröfur leikmanns Liverpool

Liverpool skoðar það að framlengja samning Dominik Szoboszlai en hann er með háar launakröfur.
Þetta kemur fram í miðlum í heimalandi hans, Ungverjalandi, en Liverpool vill framlengja við hann vegna góðrar frammistöðu hans á þessari leiktíð.
Szoboszlai er með samning til 2028 en hann ku vera með miklar kröfur um launahækkun ef hann á að skrifa undir. Vill hann 300 þúsund pund á viku.
Það gæti reynst erfitt fyrir Liverpool að uppfylla þær kröfur, en með því yrði Szoboszlai launahærri en menn eins og Hugo Ekitike og Alexander Isak.