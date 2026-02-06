Arsenal gerði tilboð í stjörnu Bayern á lokadegi gluggans – Hann hafnaði því sjálfur

Arsenal reyndi að næla sér í þýska miðjumanninn Leon Goretzka á lokamínútum janúargluggans samkvæmt þýskum miðlum.
Bayern München staðfesti í síðustu viku að Goretzka, sem er 31 árs, muni yfirgefa félagið þegar samningur hans rennur út í sumar og þar með ljúki átta ára dvöl hans í Bæjaralandi.
Hann kom til félagsins frá Schalke árið 2018 og hefur verið lykilmaður hjá Bayern, unnið sex þýska meistaratitla og Meistaradeildina árið 2020.
Arsenal er sagt hafa lagt fram tilboð á lokadegi félagaskiptagluggans þar sem Mikel Arteta vill styrkja miðjuna. Samkvæmt BILD ákvað Goretzka hins vegar sjálfur að hafna brottför strax og klára tímabilið hjá Bayern.
Þýski landsliðsmaðurinn vill ekki flýta sér með næsta skref á ferlinum, sérstaklega með HM í Norður-Ameríku framundan í sumar. Hann hyggst því íhuga framtíðina vel og velja næsta félag af kostgæfni þegar hann verður laus allra mála eftir tímabilið.