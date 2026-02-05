Ronaldo áfram í fýlu og heldur verkfalli sínu áfram

Cristiano Ronaldo mun að öllum líkindum missa af sínum öðrum leik í röð með Al-Nassr þar sem hann heldur áfram að vera ósáttur við Sádi-arabíska fjárfestingarsjóðinn (PIF), sem á stærstu félögin í deildinni.
Ronaldo, sem er 41 árs, tók ekki þátt í 1-0 sigri Al-Nassr á Al-Riyadh á mánudag vegna gremju sinnar yfir litlum hreyfingum á félagaskiptamarkaðnum.
Óánægja hans jókst enn frekar þegar hann sá erkifjendurna í Al-Hilal, sem eru einu stigi og einu sæti ofar í deildinni, styrkja sig með kaupum á Karim Benzema sem fimmta leikmanni félagsins í janúarglugganum.
Al-Nassr var mun rólegra á markaðnum og fékk aðeins tvo nýja leikmenn. Abdullah Al-Hamdan kom frá Al-Hilal og Haydeer Abdulkareem var keyptur frá Al-Zawraa.
Þrátt fyrir að Ronaldo hafi æft með liðsfélögum sínum í vikunni verður hann ekki klár í slaginn gegn Al-Ittihad á föstudagskvöld, samkvæmt fréttum frá Fabrizio Romano. Óvissa ríkir því um hvenær portúgalska stórstjarnan snýr aftur.