fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Hefur æft með Arsenal en er að semja við Celtic

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Hópur gyðinga í Manchester fordæma Guardiola

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Knattspyrnustjórinn Pep Guardiola hjá Manchester City hefur sætt gagnrýni frá fulltrúum gyðingasamfélagsins í Manchester eftir að hafa aftur tjáð sig um alþjóðleg átök og stríðið á Gasasvæðinu.

Í síðustu viku hélt Guardiola tilfinningaþrungna ræðu á styrktartónleikum í Barcelona þar sem hann lýsti stuðningi við Palestínu og ræddi þjáningar óbreyttra borgara. Hann fjallaði einnig um átök í Úkraínu og Súdan og sagði að þjáningar saklausra særi hann og knýi sig til að láta í sér heyra.

Ummælin féllu ekki í kramið hjá Jewish Representative Council of Greater Manchester & Region sem hvatti hann til að einbeita sér að knattspyrnu. Samtökin lýstu áhyggjum af því að orðræða um málið gæti haft neikvæðar afleiðingar og aukið spennu.

Í yfirlýsingu sögðu samtökin að opinberar persónur þyrftu að fara varlega í orðavali, sérstaklega í ljósi árása sem gyðingar hefðu orðið fyrir víða um heim. Þá var Guardiola gagnrýndur fyrir að hafa ekki sýnt samstöðu með gyðingasamfélaginu í kjölfar hryðjuverkaárásar á samkunduhús í Manchester í október.

Guardiola hefur áður sagt að hann tali út frá mannúðarsjónarmiðum en ekki pólitík. Manchester City hefur ekki gefið út sérstaka yfirlýsingu vegna málsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Hópur gyðinga í Manchester fordæma Guardiola
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Hefur æft með Arsenal en er að semja við Celtic
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ástandið á heimavelli City í gær vekur athygli – Hvar var fólkið?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Óttast það að fólk haldi að hann sé hommi eftir auglýsingar tvö ár í röð
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Enn súrnar kálið hjá Leicester – Sex stig tekin af liðinu og bullandi fallbarátta blasir við
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ronaldo áfram í fýlu og heldur verkfalli sínu áfram
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Vilja fyrirliða Tottenham sem hefur látið félagið heyra það
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Unnustan svarar fyrir árásir á unnusta sinn – Vildi ekki stunda kynlíf nema að vita hvað væri í smyrslinu

Mest lesið

Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“

Nýlegt

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Fyrrum samherji Lingard hjá United vill fá hann – Tekur ákvörðun á næstu dögum
Hollendingurinn ungi á blaði þriggja enskra stórliða og Real Madrid
Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Hollendingurinn ungi á blaði þriggja enskra stórliða og Real Madrid
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Stjórar United flýta blaðamannafundum til að vera viðstaddir minningaraathöfn

Stjórar United flýta blaðamannafundum til að vera viðstaddir minningaraathöfn
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
United hafnaði því að fá miðjumanninn ódýrt
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
KSÍ breytir reglunum vegna óvenjulegrar uppákomu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Enn eitt áhugaverða skrefið hjá sóknarmanninum unga – Nú á leið til Rússlands

Enn eitt áhugaverða skrefið hjá sóknarmanninum unga – Nú á leið til Rússlands
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Greiddu honum þrjá milljarða í starfslokasamning en spöruðu samt

Greiddu honum þrjá milljarða í starfslokasamning en spöruðu samt
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Íslendingarnir hjá stórliðinu orðnir þrír
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Dagsetningin á endurkomu Böðvars í Kaplakrika – „Á einu máli um að ég myndi fá rautt“

Dagsetningin á endurkomu Böðvars í Kaplakrika – „Á einu máli um að ég myndi fá rautt“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Guardiola verulega ósáttur og segir fyrirkomulagið óréttlátt
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Sameinast fyrrum liðsfélagar hjá United á ný?
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Er að verða brjálaður á áhrifavöldum sem ónáða hann heima hjá sér

Er að verða brjálaður á áhrifavöldum sem ónáða hann heima hjá sér
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Aðeins annar af nýju mönnunum má mæta Arsenal

Aðeins annar af nýju mönnunum má mæta Arsenal
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Kári tekur Arnar til bæna vegna viðtalsins – „Þetta er algjörlega galið“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Rashford teiknar upp plan B
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Varpa sprengju um Guardiola

Varpa sprengju um Guardiola
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Hrósar Mainoo fyrir líkamlegan styrk sinn og segir hann hafa meitt sig
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Ákærður fyrir að brjóta nálgunarbann gegn fyrrverandi – Hélt framhjá henni skömmu fyrir brúðkaup þeirra
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Segir alla hjá Liverpool sátta með eyðslu síðasta sumars – Biður fólk um að gefa þessu smá tíma
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Þurfa ekki að borga krónu ef allt fer á versta veg

Þurfa ekki að borga krónu ef allt fer á versta veg
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Þessi er líklegastur til að taka við Andra Lucasi og félögum

Þessi er líklegastur til að taka við Andra Lucasi og félögum
433Sport
Í gær
City flaug inn í úrslitaleikinn – Tvö bestu lið Englands mætast á Wembley
433Sport
Í gær

Vinicius Junior í góðum gír með Kim Kardashian í París

Vinicius Junior í góðum gír með Kim Kardashian í París
433Sport
Í gær
Sakaður um brot á nálgunarbanni og mætti fyrir dómara
433Sport
Í gær
Ronaldo hættur í verkfalli og spilar á föstudag
433Sport
Í gær

Hrokafull kærastan vekur upp reiði – Svona hugsar hún til fólks sem á lítið af pening

Hrokafull kærastan vekur upp reiði – Svona hugsar hún til fólks sem á lítið af pening
433Sport
Í gær

Kári Sigfússon heim í Árbæinn

Kári Sigfússon heim í Árbæinn
433Sport
Í gær
Segir Liverpool hálfgerða bjána að borga svona upphæð – Setur pressu á leikmanninn
433Sport
Í gær
Guðmann sendir ískaldar kveðjur í Krikann eftir að Böðvari var sparkað út – Trúðar sem skjóta sig í fótinn