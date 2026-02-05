Hópur gyðinga í Manchester fordæma Guardiola

Knattspyrnustjórinn Pep Guardiola hjá Manchester City hefur sætt gagnrýni frá fulltrúum gyðingasamfélagsins í Manchester eftir að hafa aftur tjáð sig um alþjóðleg átök og stríðið á Gasasvæðinu.
Í síðustu viku hélt Guardiola tilfinningaþrungna ræðu á styrktartónleikum í Barcelona þar sem hann lýsti stuðningi við Palestínu og ræddi þjáningar óbreyttra borgara. Hann fjallaði einnig um átök í Úkraínu og Súdan og sagði að þjáningar saklausra særi hann og knýi sig til að láta í sér heyra.
Ummælin féllu ekki í kramið hjá Jewish Representative Council of Greater Manchester & Region sem hvatti hann til að einbeita sér að knattspyrnu. Samtökin lýstu áhyggjum af því að orðræða um málið gæti haft neikvæðar afleiðingar og aukið spennu.
Í yfirlýsingu sögðu samtökin að opinberar persónur þyrftu að fara varlega í orðavali, sérstaklega í ljósi árása sem gyðingar hefðu orðið fyrir víða um heim. Þá var Guardiola gagnrýndur fyrir að hafa ekki sýnt samstöðu með gyðingasamfélaginu í kjölfar hryðjuverkaárásar á samkunduhús í Manchester í október.
Guardiola hefur áður sagt að hann tali út frá mannúðarsjónarmiðum en ekki pólitík. Manchester City hefur ekki gefið út sérstaka yfirlýsingu vegna málsins.