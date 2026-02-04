Tjáir sig um áhuga Arsenal

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle United, segir Sandro Tonali vera mjög ánægðan hjá félaginu þrátt fyrir orðróma um áhuga Arsenal á ítalska miðjumanninum.
Fréttir bárust á lokadegi félagaskiptagluggans um að Arsenal hefði skoðað möguleikann á að fá Tonali, en Newcastle hafnaði því alfarið og sagði leikmanninn ekki til sölu. Engin samskipti hafi átt sér stað milli félaganna.
Howe segist hafa rætt við Tonali í gær og fullyrðir að hugur leikmannsins sé eingöngu við verkefnið fram undan, en Newcastle mætir Manchester City í seinni undanúrslitaleik enska deildabikarsins í kvöld.
„Hann er mjög ánægður og staðráðinn í að standa sig, þannig að mér finnst erfitt að ræða hluti sem ég veit lítið um,“ segir Howe.
Tonali gekk til liðs við Newcastle frá AC Milan árið 2023 og er með samning til 2028.