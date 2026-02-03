Verulega ósáttir við Sádana eftir að allt klikkaði

Fenerbahce segir Al-Ittihad bera ábyrgð á því að félagaskipti N’Golo Kante til tyrkneska félagsins hafi runnið út í sandinn á lokametrunum. Í yfirlýsingu frá Fenerbahce kemur fram að félagið hafi staðið við allar skuldbindingar sínar í málinu.
Samkvæmt Fenerbahce hafði náðst samkomulag við leikmennina, en skiptin hefðu falið í sér að Youssef En-Nesyri færi í hina áttina. Læknisskoðun Kante hefði farið fram og allar skyldur félagsins verið uppfylltar að fullu og á réttum tíma.
Félagið segir þó að rangar upplýsingar hafi verið skráðar í félagaskiptakerfið af hálfu Al-Ittihad, sem varð til þess að ekki tókst að ljúka skráningu innan tilskilins frests. Fenerbahce segist hafa óskað eftir framlengingu á honum og átt í samskiptum við FIFA, en án árangurs.
Kante, sem er 34 ára, gekk til liðs við Al-Ittihad frá Chelsea árið 2023 og á að baki glæsilegan feril, einnig með Leicester, hvar hann varð Englandsmeistari 2016.