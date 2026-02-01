Liverpool reynir að fá hollenska landsliðsmanninn

Liverpool er sagt skoða möguleikann á að fá hollenska varnarmanninn Lutsharel Geertruida í sínar raðir, samkvæmt nýjustu fréttum á félagaskiptamarkaðnum.
Talið er að tækifæri hafi verið boðið Liverpool og að viðræður séu hafnar um mögulegt samkomulag sem tengist núverandi lánssamningi leikmannsins.
Athletic segir frá.
Geertruida er samningsbundinn RB Leipzig en hefur verið á láni hjá Sunderland þar sem hann hefur fengið reglulegan spilatíma og vakið athygli fyrir stöðugleika og fjölhæfni í varnarlínunni. Hann getur leyst bæði stöðu miðvarðar og hægri bakvarðar, sem gerir hann að áhugaverðum kosti fyrir lið sem vilja styrkja varnarleik sinn.
Heimildir herma að Sunderland sé þegar farið að skoða mögulega arftaka ef hollenski landsliðsmaðurinn verður kallaður til baka eða seldur annað. Það bendir til þess að hreyfing sé að komast á málið.
Liverpool hefur verið að kanna markaðinn fyrir varnarmenn sem henta leikstíl liðsins og geta aukið breiddina í hópnum vegna meiðsla Jeremie Frimpong og Conor Bradley.