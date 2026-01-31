Vilja kaupa miðjumann Liverpool á næstu dögum

Inter Mílanó hefur áhuga á að fá miðjumanninn Curtis Jones frá Liverpool, en staðan hjá enska félaginu bendir til þess að ekki verði hægt að selja neinn af leikmönnum úr aðalliði í yfirstandandi félagaskiptaglugga.
Meiðsli hafa herjað á leikmenn Liverpool í vetur.
Jones, sem er 25 ára, hefur komið við sögu í 29 leikjum á tímabilinu undir stjórn Arne Slot en missti af sigri liðsins gegn Qarabag í Meistaradeildinni í vikunni vegna veikinda.
Slot staðfesti þó á blaðamannafundi á föstudag að miðjumaðurinn væri aftur orðinn leikfær og klár í slaginn fyrir stórleik helgarinnar gegn Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.
Á sama tíma hefur Liverpool verið orðað við hægri bakvörð Inter, Denzel Dumfries, en heimildir herma að félagið sé ekki í virkum viðræðum um nýjan bakvörð eins og staðan er í dag. Liverpool virðist því ætla að halda sínum hópi óbreyttum á næstunni.