Tottenham á meðal fjölda liða sem vilja Sterling

Tottenham Hotspur er eitt af nokkrum félögum sem skoða nú möguleikann á að semja við Raheem Sterling sem frjálsan leikmann, samkvæmt heimildum Daily Mail Sport.
Kantmaðurinn, sem er 31 árs, yfirgaf Chelsea með gagnkvæmu samkomulagi í vikunni og er sagður tilbúinn að lækka launakröfur sínar verulega til að komast sem fyrst aftur á völlinn.
Sterling hefur ekki spilað marga leiki að undanförnu og skortur á leikæfingu gæti haft áhrif á áhuga Tottenham, sem þarf þó á sóknarmönnum að halda vegna meiðsla Richarlison og Dominic Solanke.
Þá hafa þeir Randal Kolo Muani og Mathys Tel ekki náð að heilla að undanförnu.
Talið er að það gæti tekið Sterling allt að mánuð að ná fullri leikæfingu, en hann hefur ekki byrjað leik í ensku úrvalsdeildinni í um 250 daga.
Napoli og Juventus eru einnig sögð fylgjast grannt með stöðunni, en ítalska liðið hafði áður áhuga á lánssamningi sem strandaði á háum launakostnaði.