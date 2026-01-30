Þetta eru líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina

Deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu lauk á miðvikudagskvöld með heilum 18 leikjum þar sem öll 36 liðin voru í eldlínunni.
Fimm af sex enskum liðum tryggðu sér sjálfkrafa sæti í 16-liða úrslitum eftir sterka frammistöðu. Arsenal endaði í efsta sæti riðilsins, Liverpool í þriðja, Tottenham í fjórða, Chelsea í sjötta og Manchester City í áttunda sæti.
Newcastle United var eina enska liðið sem náði ekki beinu sæti áfram, en 12. sæti liðsins þýðir að það þarf að fara í umspil um sæti í 16-liða úrslitum. Dregið verður í umspilið á eftir og fyrri leikirnir fara fram 17. og 18. febrúar, en seinni leikir viku síðar.
Samkvæmt ofurtölvu Opta er Arsenal talið líklegast til að vinna keppnina í ár. Lundúnaliðið vann alla átta leiki sína í deildarhlutanum og hefur aldrei áður fagnað sigri í Meistaradeildinni, sem gerir verkefnið enn meira spennandi fyrir stuðningsmenn félagsins.