Reyndur landsliðsmaður mögulega á leið til Forest – Vilja fá hann á láni út tímabilið

Nottingham Forest er að reyna að fá miðjumanninn Davide Frattesi sem gæti komið einhverjum á óvart.
Frattesi er 26 ára gamall Ítali en hann á að baki 33 landsleiki fyrir Ítalíu og hefur í þeim skorað átta mörk.
Frattesi spilar með Inter Milan en hann hefur leikið 19 leiki fyrir liðið á tímabilinu án þess að skora.
Hann spilaði 47 leiki á síðustu leiktíð og skoraði sjö mörk en virðist hafa misst sæti sitt í liðinu á þessum tímapunkti.
Forest vill fá Frattesi á láni með mögulega á kaupum en þessi 26 ára gamli leikmaður þarf sjálfur að ákveða næsta skref.