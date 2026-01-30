Chelsea stórhuga og vilja reyna að kaupa Bellingham í sumar

Chelsea hyggst leggja fram risatilboð í miðjumanninn Jude Bellingham frá Real Madrid næsta sumar, samkvæmt spænska miðlinum Fichajes.
Lundúnaliðið er sagt reiðubúið að verja allt að 150 milljónum evra, jafnvirði um 129 milljóna punda, til að tryggja sér undirskrift hins 22 ára gamla enska landsliðsmanns.
Bellingham hefur verið einn besti miðjumaður Evrópu síðan hann gekk til liðs við Real Madrid og hefur vakið athygli fyrir markaskorun, vinnusemi og leiðtogahæfileika þrátt fyrir ungan aldur.
Chelsea er sagt vilja styrkja miðjuna verulega fyrir næsta tímabil og lítur á Bellingham sem lykilmann í framtíðaruppbyggingu liðsins. Óvíst er þó hvort Real Madrid sé tilbúið að selja, enda hefur Bellingham verið í lykilhlutverki hjá spænska stórveldinu.
Ef af félagaskiptunum verður gæti það orðið eitt stærsta samningsupphæð sumarsins og styrkt stöðu Chelsea verulega í baráttunni á komandi árum.