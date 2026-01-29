Lærisveinar Freys tóku síðasta lausa sætið í umspilinu – Fín úrslit Íslendinganna

18 leikjum var að ljúka í Evrópudeildinni, en lokaumferðin var öll spiluð í kvöld og því er nú ljóst hvaða lið fara í 16-liða úrslit, hvaða lið fara í umspil um að fara þangað og hvaða lið eru úr leik.
Lyon vinnur deildarkeppnina með 21 stig eftir 4-2 sigur á PAOK. Aston Villa, einnig með 21 stig, endar í öðru sæti eftir að hafa unnið 3-2 sigur á RB Salzburg í kvöld.
Brann, með Frey Alexanderson í brúnni, tekur síðasta sætið inn í umspilið þrátt fyrir 1-0 tap gegn Sturm Graz. Önnur úrslit féllu þeim í hag.
Sverrir Ingi Ingason spilaði fyrir Panathinaikos, sem fer áfram í umspilið, í 1-1 jafntefli gegn Roma. Það sama má segja um Hákon Arnar Haraldsson sem spilaði í 1-0 sigri Lille á Freiburg. Elías Rafn Ólafsson stóð þá auðvitað í rammanum í 2-0 sigri Midtjylland á Dinamo Zagreb, en liðið hafnar í þriðja sæti og flýgur beint inn í 16-liða úrslitin.
Hér að neðan er lokaniðurstaðan.