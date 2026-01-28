United skoðar ungan sóknarmann vegna meiðsla Dorgu

Manchester United gæti gert atlögu að sóknarmanninum Kader Meïté í kjölfar meiðsla Patrick Dorgu, samkvæmt The Guardian.
Dorgu glímir við meiðsli aftan í læri sem gætu haldið honum frá keppni í nokkrar vikur og er United því að meta hvort þörf sé á styrkingu í sóknarlínunni.
Meïté, sem er 18 ára gamall, leikur sem framherji hjá Rennes og hefur skorað þrjú mörk í Ligue 1 á yfirstandandi tímabili.
Hann er jafnframt leikmaður U21 árs landsliðs Frakklands og hefur vakið áhuga erlendra félaga, þar á meðal Al Hilal.
Samkvæmt The Guardian hefur Manchester United þegar haft samband við fulltrúa Meïté á meðan félagið vegur og metur hvort bæta eigi við hreinum níu eða kantmanni.
Endanleg ákvörðun er sögð ráðast af þróun meiðslanna og stöðu leikmannahópsins á næstu dögum.