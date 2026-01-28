Leita leiða til að losa Andre Onana frá Manchester United í sumar

André Onana, markvörður Manchester United, gæti snúið aftur til Inter Milan næsta sumar. Samkvæmt Daily Mail hafa fulltrúar hins 29 ára gamla Kamerúnsmanns átt viðræður um mögulega endurkomu hans til ítalska stórveldisins.
Onana leikur um þessar mundir á láni hjá Trabzonspor, þar sem hann hefur verið að fá reglulegan spilatíma eftir erfiðan tíma hjá Manchester United. Markvörðurinn gekk til liðs við United frá Inter sumarið 2023, en framtíð hans hjá enska félaginu virðist nú óljós.
Inter er sagt fylgjast grannt með stöðu mála og kanna hvort möguleiki sé á að fá Onana aftur til félagsins, þar sem hann átti mjög gott tímabil áður en hann fór til Englands.
Viðræður eru á frumstigi, en talið er að endurkoma hans til Serie A sé raunhæfur kostur ef allar aðstæður falla saman.
Nánari skýringar á mögulegum félagaskiptum gætu komið fram þegar nær dregur sumarglugganum.