Allar líkur á að Norðmaðurinn flytji frá Manchester til London á næstu dögum

Fulham er nálægt því að tryggja sér sóknarsinnaða miðjumanninn Oscar Bobb frá Manchester City. Félögin hafa rætt kaupverð í kringum 30 milljónir punda fyrir hinn 22 ára gamla norska landsliðsmann og er búist við að samkomulag náist snemma í þessari viku.
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, var spurður út í möguleg félagaskipti Bobb og sagðist ekki fullviss um stöðuna. „Ég veit það ekki enn. Það eru sögusagnir og ég veit að hann er í viðræðum, en ég veit ekki stöðuna núna. Vill hann fara? Ég held það,“ sagði Guardiola.
Fulham er jafnframt áfram í viðræðum við PSV Eindhoven um bandaríska sóknarmanninn Ricardo Pepi.
Samkvæmt Daily Mail Sport hefur félagið lagt fram bætt tilboð upp á 28 milljónir punda í landsliðsmann Bandaríkjanna og vonast til að ná samningi á næstunni.
Fulham virðist því vera í miklum sóknaraðgerðum á félagaskiptamarkaðnum og stefnir á að styrkja bæði miðju og sókn fyrir komandi átök.