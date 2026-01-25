fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“

433
Sunnudaginn 25. janúar 2026 15:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Það var rætt um landsliðsferil Guðmundar í þættinum, en hann á að baki 15 A-landsleiki. Eins og flestir vildi hann eiga fleiri leiki en er afar stoltur af þeim leikjum sem hann á.

video
play-sharp-fill

„Ef ég fengi að ráða væri ég með 100 landsleiki. Það sem ég var svekktastur með var að vera ekki valinn eftir að ég kláraði U-21 árs landsliðið. Það var að ganga það vel. Það voru nokkrir strákar teknir inn og ég var ekki einn af þeim. Ég var svekktur með að fá ekki að halda fluginu áfram tengt landsliðinu. En einnig fékk ég tækifæri sem ég greip ekki sjálfur og það er á mér. En það voru strákar sem voru kallaðir inn sem mér fannst ég alveg á pari við,“ sagði hann.

„Að lokum er ég ótrúlega stoltur af því að ná þessu markmiði frá því ég var krakki að spila nokkra landsleiki.“

Þátturinn er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
„Félagslega séð í raun eina eftirsjá mín á ferlinum“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Guðmundur lýsir erfiðum tíma í New York á meðan heimsfaraldrinum stóð – „Ég var rekinn heim af löggunni“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Opnar sig um stirt samband við Óla Kristjáns – „Við náðum ekki alveg saman“
433Sport
Í gær
Gefur lítið fyrir gagnrýni vegna tónlistarinnar – „Trúðu mér, ég hef alveg fengið þetta í andlitið“
433Sport
Í gær
Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi
433Sport
Í gær
Hafna því að Real hafi sagt Trent að koma sér burt
433Sport
Í gær
Guðmundur þakklátur fyrir fyrsta skrefið – „Smá heppni falin í því hvar þú lendir og hvernig þér líður“

Mest lesið

Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Tvennum sögum fer af drápi ICE í Minneapolis – Lá í jörðinni
Dregur í land með hluta móðgana sinna

Nýlegt

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Pétur lagði Heiðu
Dregur í land með hluta móðgana sinna
Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi
433Sport
Í gær
„Guð minn góður, við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur“
433Sport
Í gær

Margir stuðningsmenn Liverpool hissa

Margir stuðningsmenn Liverpool hissa
433Sport
Í gær
Virðist slá á kjaftasögurnar um Cole Palmer
433Sport
Í gær
Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“
433Sport
Í gær

Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg

Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg
433Sport
Í gær

Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“

Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
433Sport
Í gær
Undanúrslit og leiktímar liggja fyrir
433Sport
Í gær

Snýr líklega aftur til Liverpool ef Robertson fer

Snýr líklega aftur til Liverpool ef Robertson fer
433Sport
Í gær
Carrick: „Einn leikur gerir þig ekki að frábæru liði“
433Sport
Í gær
Guðmundur fór á framandi slóðir sem komu á óvart – „Einhver besti maður sem ég hef kynnst“
433Sport
Í gær

Arsenal virkjar samtalið – Starfsmaður félagsins hefur áður fengið hann

Arsenal virkjar samtalið – Starfsmaður félagsins hefur áður fengið hann
433Sport
Í gær

Þetta eru breytingarnar sem Carrick hefur innleitt á skömmum tíma á Old Trafford

Þetta eru breytingarnar sem Carrick hefur innleitt á skömmum tíma á Old Trafford
433Sport
Í gær
Guardiola segir morgunljóst hvert besta lið heims sé
433Sport
Í gær
Guðmundur fer ítarlega yfir skiptin upp á Skaga og fyrstu dagana – „Sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla“
433Sport
Í gær

Gjörbreytt staða Mainoo og má búast við að viðræður hefjist brátt

Gjörbreytt staða Mainoo og má búast við að viðræður hefjist brátt
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arsenal óttast ástandið á Kai Havertz
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hár verðmiði fælir United og fleiri félög frá
433Sport
Fyrir 2 dögum
Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 2 dögum

Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United

Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United
433Sport
Fyrir 2 dögum

Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann

Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann
433Sport
Fyrir 2 dögum
Kemur líklega beint inn í liðið hjá City – Guardiola segist vita hvert vandamálið er
433Sport
Fyrir 2 dögum

Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum

Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður
433Sport
Fyrir 2 dögum
Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot
433Sport
Fyrir 2 dögum

Þessir fjórir miðjumenn á lista United til að fylla skarð Casemiro

Þessir fjórir miðjumenn á lista United til að fylla skarð Casemiro
433Sport
Fyrir 2 dögum

Liverpool tilbúið að selja Robertson og Tottenham komið í viðræður

Liverpool tilbúið að selja Robertson og Tottenham komið í viðræður
433Sport
Fyrir 2 dögum
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
433Sport
Fyrir 2 dögum
Dóttir Rodman verður launahæsta knattspyrnukona sögunnar
Hide picture