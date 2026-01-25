Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Það var rætt um landsliðsferil Guðmundar í þættinum, en hann á að baki 15 A-landsleiki. Eins og flestir vildi hann eiga fleiri leiki en er afar stoltur af þeim leikjum sem hann á.
„Ef ég fengi að ráða væri ég með 100 landsleiki. Það sem ég var svekktastur með var að vera ekki valinn eftir að ég kláraði U-21 árs landsliðið. Það var að ganga það vel. Það voru nokkrir strákar teknir inn og ég var ekki einn af þeim. Ég var svekktur með að fá ekki að halda fluginu áfram tengt landsliðinu. En einnig fékk ég tækifæri sem ég greip ekki sjálfur og það er á mér. En það voru strákar sem voru kallaðir inn sem mér fannst ég alveg á pari við,“ sagði hann.
„Að lokum er ég ótrúlega stoltur af því að ná þessu markmiði frá því ég var krakki að spila nokkra landsleiki.“
Þátturinn er í spilaranum.