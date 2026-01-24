Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Guðmundur gekk í raðir Rosenborg, þá langstærsta lið Noregs, árið 2016 og varð tvöfaldur meistari með liðinu.
„Þetta er rosalegur klúbbur og ég held það séu ekki alveg allir á Íslandi sem fatta að ef þú ferð á útivöll þarna heyrist mun meira í stuðningsmönnum Rosenborgar heldur en stuðningsmönnum heimaliðsins,“ sagði Guðmundur.
Hann stoppaði aðeins eitt tímabil í Rosenborg, en hann segir metnað sinn hafa verið gífurlegan.
„Þarna er ég orðinn 23-24 ára og var farið að þyrsta í að fá bara mitt hlutverk, þetta bilaða drive sem maður hefur, ég sætti mig ekki við að vera að spila mjög mikið af mínútum, ég vildi fá lykilhlutverk.
Ég var stundum svolítið erfiður á yngri árum og vildi kannski ekki spila á hægri kanti í þessum leik eða eitthvað og þá fundu þeir fyrir því. Svo gerist það líka að ég kem til baka á undirbúningstímabili og meiðist. Það eru eiginlega einu virkilega erfiðu meiðslin, að togna á liðbandi í hné. Þá voru 4-5 mánuðir sem ég var alveg frá. Þá útskýrðu þeir fyrir mér að þeir myndu fá inn 1-2 leikmenn, þá fannst mér ég ekki hafa þolinmæðina í að koma til baka eftir meiðsli og vinna mig aftur inn, fram fyrir þá aftur. Þannig þeir ýttu mér svolítið í burtu líka.“
Guðmundur fór til Norrköping í Svíþjóð og átti þar þrjú frábær ár.
„Þetta var frábært skref því ég vissi ég gæti tekið lykilhlutverk í Norrköping og mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust af Rosenborg að gefa mér ekki það hlutverk því ég hafði sýnt það góða takta svo það vantaði meiri festu til að taka næsta skref innan Rosenborg. Það raungerist svo í Norrköping.“
