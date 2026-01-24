Guðmundur þakklátur fyrir fyrsta skrefið – „Smá heppni falin í því hvar þú lendir og hvernig þér líður“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Guðmundur hóf atvinnumannaferilinn ungur að árum með Sarpsborg í norsku úrvalsdeildinni. Var hann þar í kringum Íslendingana, Harald Björnsson, Þórarinn Inga Valdimarsson og Ásgeir Börk Ásgeirsson. Hann er þakklátur fyrir það í dag.
„Það fara margir út og það er, má segja, smá heppni falin í því hvar þú lendir og hvernig þér líður. Þetta var frábært skref,“ sagði hann.
„Fótboltalega séð var ég með tvo Englendinga að þjálfa sem vildu spila mikinn fótbolta og lögðu áherslu á það, sem hentaði mér vel. Sérstaklega þarna þar sem ég hugsa nánast bara um boltann. Þetta var mjög góður tími og ég var heppinn með allt þarna.“
