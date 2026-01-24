Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Guðmundur lék með OFI Crete í Grikklandi frá 2022 til 2024. Sá tími var einn sá allra besti utan vallar.
„Þetta var geðveikur tími. Okkur langar svolítið að vera eitthvað á Krít í framtíðinni. Dóttir okkar fæðist náttúrulega þarna,“ sagði Guðmundur.
„Fótboltinn gekk bara vel, vorum um miðja deild sem er nokkurn veginn það sem er vænst til af liðinu. Það voru kannski full margir komnir til að vera á ströndinni og svolítið kaos í fótboltanum, klúbburinn ekki sérlega vel rekinn. En við bjuggum á Krít og vorum svolítið blinduð af því alla leið.
Fótboltinn er góður þarna en það vantar aðeins upp á æfingakúltur og þeir eru svolítið góðir við sig að einhverju leyti. Það var áhugavert hvernig við æfðum og fyrstu þrír leikir í deildinni voru svolítið nýttir í að koma liðinu í stand, það var ekkert erfitt undirbúningstímabil eða neitt svoleiðis.“
Sem fyrr segir hugsar Guðmundur afar hlýtt til tímans með fjölskyldunni á Krít.
„Að búa þarna var ótrúlegt. Við eigum svo margar góðar minningar, gott fólk og þetta er öðruvísi kúltúr en í Bandaríkjunum og Skandinavíu, mikil ró yfir öllum. Veðurfarið spilar líka inn í. Þetta var algjörlega frábær tími. Við vorum í Heraklion fyrra árið en færðum okkur svo að ströndinni. Guð minn góður við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur,“ sagði hann og hló.
