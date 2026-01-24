fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

Enski boltinn

Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Gefur lítið fyrir gagnrýni vegna tónlistarinnar – „Trúðu mér, ég hef alveg fengið þetta í andlitið“

433
Laugardaginn 24. janúar 2026 19:30

Mynd: DV/KSJ

Lesa nánar

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Samhliða fótboltanum hefur Guðmundur verið farsæll tónlistarmaður, en hún hefur þó ávalt verið í aukahlutverki hjá honum.

„Tónlist hefur alltaf verið mín leið til að kúpla mig út frá fótboltanum og nota tímann í eitthvað uppbyggilegt. Það er mikill frítími sem atvinnumaður og ég hef aldrei fundið hvað ég vil mennta mig við eftir stúdentspróf svo þetta hefur átt hug minn allan,“ sagði Guðmundur.

video
play-sharp-fill

Hann telur að tónlistin fari ekki endilega í stærra hlutverk nú þegar hann er kominn heim til að spila með ÍA.

„Ég mun hafa meiri tíma til að taka upp í stúdíói en ég geri mér ekki enn grein fyrir hvaða hlutverk þetta fær. Nú finnst mér gríðarlega mikilvægt að hjálpa ÍA og set mikla pressu á sjálfan mig að gera það góða hluti að það muni skipta máli fyrir þá í að horfa upp töfluna og ráðast á liðin þar. Tónlistin er enn í raun og veru sama hlutverki, mér finnst þetta gríðarlega gaman og mun nota þann frítíma sem ég hef. Ég hef auðvitað verið að spila í brúðkaupum og svona, meira að segja náð að spila á þjóðhátíð, og þetta hefur gengið furðulega vel miðað við hvað ég er lítið að hugsa um þetta og hef bara búið erlendis. Ég er þakklátur fyrir hvað fólk hefur gaman að þessu,“ sagði Guðmundur, sem telur að tónlistin muni taka við eftir að knattspyrnuferlinum lýkur.

Það er algeng umræða að knattspyrnumenn sem eru í tónlist séu gagnrýndir fyrir að vera ekki með einbeitinguna á réttum stað.

„Trúðu mér, ég hef alveg fengið þetta í andlitið. En sem dæmi var markmaðurinn okkar í Rosenborg að taka lögfræðinginn. Ég held að hann hafi verið töluvert sveittari á bakinu en ég, sem settist með gítarinn. Ég hef alltaf slegið þetta frá mér.“

Þátturinn er í spilaranum.

