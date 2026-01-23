Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot

Fyrirliði Liverpool, Virgil van Dijk, hefur svarað gagnrýni á lið sitt og knattspyrnustjóra félagsins, Arne Slot, og kallaði spurningu eins blaðamanns vanvirðingu. Tilefnið var sú spurning sem Slot fékk eftir leik þar sem hann var spurður hvenær Xabi Alonso myndi taka við starfi hans hjá Liverpool.
Liverpool vann sannfærandi sigur á Marseille á útivelli í Meistaradeildinni á miðvikudag og hefur liðið ekki tapað lengi. Þrátt fyrir það hefur Slot þurft að svara harðri gagnrýni og erfiðum spurningum í fjölmiðlum.
„Þetta var mjög mikil vanvirðing,“ sagði Van Dijk.
„Gagnrýni er hluti af fótboltanum, við vitum það allir, en ég held að þetta sé líka ástæðan fyrir því að hann (blaðamaðurinn) sé ekki hér.“
Van Dijk bætti við að gagnrýni væri eðlilegur hluti starfsins, sérstaklega í ljósi frammistöðu liðsins á síðasta tímabili. Talið er að blaðamaðurinn hafi ekki verið formlega bannaður, en hann hélt sig til hlés eftir leikinn á Stade Vélodrome.
Fyrirliðinn lagði áherslu á að hann styddi Arne Slot heilshugar og sagði hann hafa staðið sig afar vel á krefjandi tímabili.