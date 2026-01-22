Gerrard orðnir þreyttur á að hlusta á Arne Slot tala um þetta

Steven Gerrard hefur skorað á Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool, að hætta að kvarta undan liðum sem leggjast til baka í viðtölum og einbeita sér þess í stað að því að finna lausnir. Ummælin féllu eftir 3-0 sigur Liverpool á Marseille í Meistaradeildinni.
Slot sagði eftir leikinn að helsti veikleiki liðsins væri þegar andstæðingar verjast aftarlega á vellinum, sem komi í veg fyrir að Liverpool geti sýnt stöðugleika í frammistöðu.
Hann hefur ítrekað nefnt þetta vandamál á tímabilinu og ræddi það ítarlega í viðtali við TNT Sports.
„Ég veit nákvæmlega af hverju við erum ekki stöðugir. Það tengist því þegar lið spila aftarlega og loka svæðum,“ sagði Slot og bætti við að slíkar aðstæður krefðust allt annarrar hæfni en opnir leikir þar sem bæði lið pressa hátt.
Gerrard, goðsögn hjá Liverpool, var þó ekki sammála. „Hann þarf að hætta að tala um þetta,“ sagði Gerrard.
„Svona hefur þetta alltaf verið hjá Liverpool. Lið munu gera allt til að stöðva þá.“
Að hans mati snýst málið um að finna lausnir. „Þú ert með leikmennina til þess. Breyttu jafnteflum í sigra. Þetta mun ekki breytast,“ sagði Gerrard og bætti við að lykilleikmenn yrðu að stíga upp og skora þegar mest á reynir, meðal annars gegn Bournemouth um helgina.