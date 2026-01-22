FH samþykkir tilboð frá Spáni í Sigurð Bjart – Sömu eigendur og eiga Brentford

FH hefur samþykkt tilboð frá AD Merida í þriðju efstu deild á Spáni í Sigurð Bjart Hallsson framherja félagsins. Þetta herma mjög öruggar heimildir 433.is.
AD Merida er í eigu Best Intentions Analytics (BIA), sem á einnig Brentford í ensku úrvalsdeildinni.
Merida leikur í þriðju efstu deild Spánar og hefur FH tekið tilboðinu, nú er það undir framherjanum knáa að ná saman um kaup og kjör.
Sigurður Bjartur var frábær á síðsutu leiktíð með FH og hafa nokkuð mörg lið erlendis sýnt honum áhuga, hann var nálægt því að fara til Englands á dögunum en fékk ekki atvinnuleyfi.
Merida situr í ellefta sæti í Primera RFEF – Riðili 1, en þar má finna lið eins og varalið Real Madrid en liðið er staðsett á Norður-Spáni.