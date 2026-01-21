Myndband af Beckham-fjölskyldunni kemur aftur upp á yfirborðið eftir sprengju Brooklyn – Sjáðu hvernig eiginkona hans hagaði sér

Myndband frá Netflix-frumsýningu David Beckham árið 2023 hefur komið aftur upp á yfirborðið í kjölfar svakalegrar yfirlýsingar Brooklyn Beckham í gær, þar sem hann ræðst harkalega á foreldra sína, David og Victoriu.
Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi
Í klippunni má sjá Brooklyn draga, greinilega óánægða, eiginkonu sína, Nicola Peltz, inn á fjölskyldumynd á rauða dreglinum. Nicolu virtist augljóslega líða óþægilega í aðstæðunum og hafa aðdáendur nú tengt það við deiluna sem kom upp á yfirborðið í kjölfarið.
Myndbandið, sem má sjá hér neðst, hefur vakið sterk viðbrögð á samfélagsmiðlum.
„Stemningin er óbærileg,“ skrifaði einn notandi, á meðan annar bætti við: „Þau líta bæði út fyrir að vilja vera hvar sem er annars staðar.“