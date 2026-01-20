Þetta eru einu aðilarnir í fjölskyldu Brooklyn Beckham sem hann á enn í samskiptum við

Brooklyn Beckham á enn í samskiptum við tvo meðlimi úr fjölskyldu sinni, en eins og flestir vita er gífurlegt fjaðrafok í kringum Beckham-fjölskylduna vegna deilu sonarins við foreldra sína.
Brooklyn, sem er 26 ára, rauf þögnina í gær með ítarlegri yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þar sem hann sakaði foreldra sína, David og Victoria Beckham, um að hafa stjórnað lífi sínu og ímynd í fjölmiðlum frá unga aldri.
Enskir miðlar halda því fram að nú eigi Brooklyn aðeins í samskiptum við tvo fjölskyldumeðlimi, ömmur sínar tvær, mæður foreldra hans.
Í yfirlýsingunni nefndi Brooklyn sérstaklega Söndru Beckham, móður David, og talaði afar fallega um hana. Hefði hann viljað hafa hana við aðalborðið í brúðkaupi sínu, eins og hann kom inn á.
Þó hann hafi ekki nefnt móður Victoriu, Jackie Adams, er talið að Brooklyn eigi enn í góðu sambandi við hana.